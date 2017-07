ESCLUSIVA TMW - Lucci-Preziosi, contatto per Bertolacci: c'è ottimismo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' andato in scena da poco, in un noto locale nel quadrilatero della moda a Milano, il summit tra Alessandro Lucci ed Enrico Preziosi per Andrea Bertolacci. Il Milan chiede il prestito oneroso dopo l'offerta di prestito gratuito del Grifone. Trattative in corso, l'apertura per la trattativa da parte dei rossoneri c'è. Attesi a breve sviluppi: tra domani e domani la trattativa dovrebbe sbloccarsi.