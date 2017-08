ESCLUSIVA TMW - Lucci: "Vecino all'Inter, per lui è una grande chance"

Un acquisto importante per l'Inter, ventiquattro milioni nelle casse della Fiorentina. E' stata una cessione pesante per i viola e altrettanto un acquisto di spessore per la formazione di Luciano Spalletti, trattativa che è stata seguita come agente del giocatore e intermediario tra le parti da Alessandro Lucci. Che parla in esclusiva sulle colonne di Tuttomercatoweb.com dell'approdo del centrocampista classe 1991 uruguaiano al club di Suning.

Vecino è un giocatore dell'Inter. Sensazioni a caldo?

"Matias è andato via dalla Fiorentina per il pagamento da parte dell'Inter della clausola. Da un lato dispiace per il grande rapporto che c'è con la Fiorentina ma dall'altra è chiaro che questa sia una grande opportunità per il calciatore".

A decidere il tutto, la clausola rescissoria che era valida fino al 10 agosto.

"La clausola è stata impugnata solo dopo una serie di dialoghi tra me e le due società in queste settimane. Il direttore Corvino, fino alla conclusione della trattativa, ha provato a convincere il ragazzo a restare, perché in Vecino ha sempre creduto, fortemente".

Tra l'altro, la Fiorentina già prima del suo arrivo ufficiale, poteva accogliere Vecino.

"Anche in passato il direttore Corvino lo aveva cercato. Anche nella sua precedente gestione aveva provato a portare Matias a Firenze ma la trattativa si arenò solo per dei dettagli".