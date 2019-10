ESCLUSIVA TMW - Lucescu: “Scusa Inter, tifo Brescia. Corini non si discute”

© foto di Imago/Image Sport

“L’Inter ha un gruppo di valore e un allenatore che tiene tutti sotto pressione. Ma il Brescia dal punto di vista del gioco, oggi, è superiore. Le Rondinelle possono fare bella figura al di là del risultato”. Così a TuttoMercatoWeb l’allenatore doppio ex di Inter-Brescia, Mircea Lucescu.

La Juve sabato ha pareggiato contro il Lecce, l’Inter contro il Parma e il Napoli domenica contro la SPAL. Un’occasione mancata per i nerazzurri e per la squadra di De Laurentiis.

“Significa che c’è grande equilibrio. Le altre squadre stanno crescendo. Le piccole non sono più piccole. E anche il Brescia può fare risultato contro l’Inter”.

Corini sembra in bilico...

“Corini fa giocare bene la squadra e questo è molto importante. Non c’è alcun motivo per metterlo in discussione. Oggi per il Brescia conta la salvezza, la squadra è giovane e ha tutto il tempo per crescere ancora”.

Magari quando arriveranno i gol di Balotelli...

“Il suo ruolo magari oggi è diverso, deve dare esperienza alla squadra. I gol arriveranno. Questo Brescia è giovane e Balotelli può essere un riferimento importante. Oggi è un papà per i tanti giovani della squadra”.

A proposito di giovani. A Brescia brilla Tonali...

“Sta facendo molto bene, davvero. E quest’anno migliorerà ancora. Poi andrà da un’altra parte”.

Magari proprio all’Inter...

“I rinforzi li deciderà Conte in base alle sue idee. Tonali però, ad esempio, è un giocatore dal grande futuro. Perché no all’Inter?”.

Mister e stasera da che parte sta?

“Brescia. Perché Brescia è stata una tappa importante per il mio percorso da allenatore in Italia. Mi perdoneranno i tifosi nerazzurri, ma è una partita speciale. Ovviamente per lo scudetto tifo Inter”.