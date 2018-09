ESCLUSIVA TMW - Lukovic: "Dimenticate Ivan la bestia. Belgrado sarà perfetta"

© foto di Federico De Luca

Aleksandar Lukovic conosce perfettamente la Stella Rossa Belgrado, questa sera avversaria del Napoli in Champions League. E' la squadra che l'ha lanciato nel grande calcio, che gli ha permesso di approdare in Serie A prima (Ascoli e Udinese) e allo Zenit San Pietroburgo poi. E in cui è tornato, per chiudere nel 2017 una carriera che l'ha visto protagonista con la maglia della nazionale serba per diversi anni. E infatti, ai microfoni di TMW, riesce a raccontare l'avversaria degli azzurri con dovizia di particolari: "E' una squadra con identità. Lo scorso anno è arrivato il nuovo allenatore, Vladan Milojević, e con lui sono cambiati tanti giocatori dando così il via a un nuovo ciclo. E' una squadra disciplinata, aggressiva e che attacca bene gli spazi. Questi due anni sono stati ottimi per la rosa e per creare un gioco armonioso".

A questo aspetto bisogna aggiungere il ritorno in Champions dopo 26 anni.

"C'è grande euforia, perché questo è un grande club. Non a caso, i biglietti per tutte e tre le gare casalinghe di Champions sono stati polverizzati in tre ore".

Senti ancora i tuoi ex compagni? Che atmosfera c'è nel gruppo?

"C'è tanto ottimismo. Certo, il gruppo è difficile e tutti sanno che di fronte ci saranno squadre più forti e attrezzate. E anche più abituate a giocare in Champions League. L'obiettivo è fare bella figura, soprattutto in un Marakana che sarà sempre esaurito".

Quali sono i punti di forza della squadra?

"Non ci sono dei fuoriclasse, ma la squadra ha buone individualità. Peccato per il trasferimento di Nemanja Radonjic a fine agosto, ma dopo la società s'è comunque rinforzata con tre acquisti: l'ex Fiorentina Marko Marin, Goran Causic e soprattutto l'attaccante Richmond Boakye, che prima di andare via realizzò tantissimi gol".

Quest'ultimo è tornato dopo l'esperienza in Cina.

"Si, un ritorno perfetto perché conosce bene allenatore e ambiente. E' stato via solo qualche mese, è già pronto per rendere al meglio".

C'è anche l'ex Sampdoria Nenad Krsticic.

"Ecco, lui è il vero punto di forza. E' il giocatore che guida la squadra e il leader di questo gruppo".

La Stella Rossa manca in Champions da 26 anni, nel frattempo a Genova abbiamo visto nel 2010 Ivan 'La Bestia' Bogdanov durante Italia-Serbia. E' ancora quella la tifoseria che devono aspettarsi i napoletani?

"Il club ha avuto tanti problemi negli ultimi anni, ma dico no. A Belgrado si respira un clima di grande festa e adesso, io che vivo a Belgrado e sento l'umore dei tifosi, dico che l'unico obiettivo dei tifosi della Stella Rossa è supportare la squadra. Belgrado è bellissima e tutti vogliono che questo ritorno in Champions League vada per il verso giusto. Sono sicuro andrà così".