ESCLUSIVA TMW - Lulic: "Grande Schick, la Samp gli ha dato fiducia. A me meno"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Ultimamente sto giocando poco. Non è il momento migliore per rilasciare una intervista..." Scherza così ai nostri microfoni il centrocampista croato classe '96 Karlo Lulic. Proprietà della Sampdoria, con cui ha un contratto fino al 2018, il giovane calciatore è attualmente all'NK Osijek, ma non vede il campo dallo scorso 18 marzo.

Come mai?

"La squadra ha trovato una sua fisionomia senza di me, gioca molto bene ed è terza in classifica. E poi sono in prestito e un club come l'Osijek punta principalmente sui calciatori di proprietà".

Punti a tornare in Italia in estate?

"Vediamo, è presto. Per me l'importante sarà trovare una squadra che mi permetterà di giocare con continuità. E' troppo importante".

Nella passata stagione, al Bohemians, sei stato compagno di squadra di Schick. Ti aspettavi questo suo exploit?

"Per i giovani giocatori è importante essere sostenuti e lui nella Sampdoria è stato ben utilizzato. Sono contento per lui, ha avuto la possibilità di mostrare le sue potenzialità. Io, invece, sono arrivato alla Samp quando era più forte rispetto a quella attuale e non ho trovato spazio".

Gli consigli di restare alla Samp o di andare all'Inter?

"Per il suo bene credo sia meglio resti alla Samp".

Magari con te il prossimo anno.

"Speriamo. Mi piace questa Samp".