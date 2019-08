ESCLUSIVA TMW - Luppi: "Juve, girone difficile ma passerà senza problemi"

La Juve nel girone con Atletico Madrid, Bayer Leverkusen e Lokomotiv Mosca. Raggruppamento in cui i bianconeri sembrano i favoriti ma che è formato da ottime squadre. "E' un girone difficile, l'Atletico ad esempio l'anno scorso è stato eliminato proprio dalla Juve e vorrà riscattarsi", dice a TMW Gianluca Luppi, ex difensore bianconero. "Ma tutto sommato credo che la Juve non avrà problemi a passare".

Potrà finalmente essere l'anno della Juve in Champions?

"La Juve prova sempre a vincere, come è giusto. Ma ci sono tante squadre in lizza ed è dura fare oggi un pronostico".

Ma con Sarri potrà avere delle possibilità in più?

"E' appena iniziato il campionato ma il valore di Sarri lo conosciamo. Ha fatto bene in Inghilterra e ottime cose anche col Napoli"

Ci vorrà tempo per vedere la sua mano?

"Sì, i suoi meccanismi hanno bisogno di tempo ma non chiedetemi con precisione quanto. In ogni caso ripeto, siamo solo all'inizio della stagione e c'è la possibilità di mettere a punto tutto".

Juve-Napoli che partita sarà?

"Gran bella sfida. Saranno le due squadre che cercheranno di darsi battaglia per lo scudetto. In questa gara non c'è favorita"