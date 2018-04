ESCLUSIVA TMW - Luppi: "Mai vista la Juve così. Napoli, gran segnale"

"Ora il Napoli dovrà vincerle tutte altrimenti aver vinto ieri non significherà nulla". Così parla Gianluca Luppi, ex difensore di Juve e Napoli. "Stiamo assistendo ad un finale di campionato avvincente. In questo momento dico 51% Juve e 49% Napoli", spiega a Tuttomercatoweb.com

Bianconeri sempre avvantaggiati anche a livello psicologico?

"Credo che per la Juve tutto dipenderà dalla sfida di sabato prossimo con l'Inter. Il campionato può girare intorno a quel match. Il Napoli nel frattempo vincendo ieri ha mandato un gran bel segnale".

E la Juve è stata molto rinunciataria...

"Sì, mai vista la Juve così. Ha giocato per lo 0-0 mentre il Napoli doveva vincere e ha vinto".

Su Koulibaly che idea si è fatto?

"Ottimo calciatore, oggi è un top player. E' uno dei migliori difensori al mondo".

Molte critiche ad allegri per la formazione iniziale. Che ne pensa?

"Non credo abbia grandi responsabilità".

Higuain e soprattutto Dybala sono mancati....

"In quest'ultimo periodo sì, è vero. Sono due calciatori molto importanti per la Juve e la mancanza del loro peso si sta avvertendo".

Da ex viola, che Fiorentina troverà il Napoli domenica?

"Innanzitutto il Napoli deve vincerle tutte e sperare in u npasso falso della Juve. La Fiorentina ha fatto una bella serie di vittorie ed è un avversario pericoloso".

Quella vista col Sassuolo però non è stata una gran Fiorentina....

"Sì ma ha giocato a lungo in dieci e veniva da una gara, quella con la lazio in cui aveva speso tante energie"