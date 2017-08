ESCLUSIVA TMW - Maccarone: "Al Brisbane grazie ad un caffè. Deluso dall'Empoli"

© foto di Federico De Luca

Una nuova avventura per Massimo Maccarone, al Brisbane Roar. "Un'idea nata grazie ad un caffè con Grella", dice l'ex attaccante dell'Empoli a TuttoMercatoWeb. "L'addio all'Empoli? Qualcuno magari ha pensato che fossi visto troppo bene a Empoli e ha preferito farmi le scarpe. Mi dispiace, perché con il presidente avevo un buon rapporto. Corsi come mi ha detto che sarei andato via? Magari me l'avesse comunicato lui...Me l'ha comunicato un'altra persona. Dispiace, perché quando aveva bisogno mi chiamava ogni giorno. Avrei preferito una telefonata... invece no, niente".

