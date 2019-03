ESCLUSIVA TMW - Maddaloni: "Caso Icardi? Grande risonanza anche in Cina"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Con Massimo Maddaloni, vice di Marcello Lippi in Cina, abbiamo fatto un bilancio della sua esperienza all'estero con l'ex tecnico di Juve e Inter: "Tutto positivo - ha detto a TMW - arrivammo nel 2012 in Cina, il calcio cinese era zero e vedere che ora il movimento calcistico è cresciuto in quella zona significa che abbiamo fatto qualcosa di importante. L'ostacolo più grande è stato strutturare i club a livello organizzativo e cercare di cambiare la mentalità del calcio cinese sul campo. Il futuro? Lippi ora si è dato un periodo di riposo fino all'estate poi se ci sarà un programma come si deve di una nazionale potrebbe accettare. Io mi guarderò in giro per ripartire qui in Italia altrimenti poi a fine settembre faremo il punto della situazione con Lippi e valuterò. Il calcio italiano? Visto da lontano fa un po' paura per le polemiche, per la gestione del Var dell'ultimo periodo. Si nota dall'estero che il calcio in Italia noi lo esasperiamo e dopo esser stato dall'altra parte del mondo fa un po' paura tornarci. Ma qui comunque c'è grande qualità e fa piacere che stiano venendo fuori tanti giovai interessanti.

Il caso Icardi? il giocatore fa parte di una società cinese, Suning e in Cina ha avuto risonanza. Avere la moglie che fa il procuratore è singolare. La giusta soluzione sarà far rientrare il giocatore per non svalutarlo a livello economico e prendere in considerazione se il giocatore ha voglia di restare o andare altrove

