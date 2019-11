ESCLUSIVA TMW - Maddock (Mirror): “Napoli, è il Liverpool più forte di sempre”

Fonte: inviato a Liverpool

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Napoli torna a Liverpool. Un anno dopo, la situazione è molto diversa per gli azzurri, a livello ambientale ma anche di risultati. Ma anche i Reds, solidissimi, non sono gli stessi della scorsa stagione. E puntano a ‘vendicarsi’ della sconfitta patita al San Paolo nella gara di andata. Ne abbiamo parlato con il collega David Maddock, giornalista del Daily Mirror: “Beh, hanno perso solo una partita in stagione, e ne hanno pareggiata un’altra. Perciò in pratica vincono sempre, hanno grande sicurezza. Probabilmente è il Liverpool dagli anni ’80, sia in termini di qualità che di forza mentale. Sotto questo profilo, forse è ancora più forte di quello che l’anno sorso ha vinto la Champions”.

Negli ultimi anni, il Napoli è stata una delle poche squadre a creare qualche problema al Liverpool.

“Klopp crede che derivi dall’intelligenza del Napoli. Hanno una struttura chiara, degli schemi definiti, ma poi sanno adattarsi. Si sono adattati, per esempio, al pressing del Liverpool. E poi rispetta tantissimo Ancelotti. È una grande squadra, perché il Napoli, oltre a sapersi adattare al gioco del Liverpool

Le vicende interne allo spogliatoio del Napoli hanno avuto una risonanza in Inghilterra?

“Sì. Klopp per esempio ha incontrato Ancelotti a Ginevra un paio di settimane fa e ne hanno parlato. Lui è convinto che venire qui e giocare una partita che nessuno si aspetta che vincano possa rappresentare una sorta di fuga da quello che stanno vivendo in Italia”.

Klopp ieri è sembrato sorpreso quando gli hanno chiesto dell’assenza di Insigne.

“Penso che stesse semplicemente giocando con la stampa italiana. Sapeva benissimo che Insigne non fosse stato convocato. Però è una cosa che avrà la sua influenza. In Scozia nel pre-campionato, per esempio, è stato uno dei giocatori migliori del Napoli. Fantastico”.