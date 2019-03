ESCLUSIVA TMW - Maffei: "Icardi-Inter pace di comodo. Lo vedo all'estero"

Icardi e il suo futuro. Ora che l'argentino è tornato in gruppo riemerge anche la questione del suo futuro. Ad oggi pare più probabile pensare che possa poi vestire una maglia diversa rispetto a quella dell'Inter. "Credo che la ricomposizione del rapporto sia qualcosa di comodo per entrambi", dice a Tuttomercatoweb.com Fabrizio Maffei, storico giornalista Rai. "In realtà la frattura è insanabile ma è anche vero che Icardi non può più restare fuori: ci sono tante partite ancora da giocare e deve essere utilizzato anche in vista di una futura cessione".

L'ipotesi Juve per Icardi come la vedrebbe?

"Quando si parla di un grande giocatore la destinazione è sempre e solo la Juventus. Adesso se ne discute anche perché i bianconeri potrebbero sostituire Dybala con Maurito. E' vero che in italia solo la Juve può permettersi di pagare uno come Icardi, però francamente l'attaccante dell'Inter lo vedo più all'estero".

Capitolo allenatore: Spalletti difficilmente resterà, dunque chi vede come futuro tecnico?

"Spalletti lo abbiamo dato per molte volte in ginocchio ma è stato comunque capace di togliersi soddisfazioni, non ultima la vittoria nel derby. Per quanto riguarda il futuro credo che Spalletti sia sotto lo striscione dell'ultimo chilometro. Dalle parti della sede dell'Inter è stato visto Conte, peraltro alla vigilia di una partita importante e questo è stato anche di cattivo gusto. Non so se arriverà Conte o Mourinho ma al posto di Spalletti ci sarà un altro allenatore".