ESCLUSIVA TMW - Maffei (Olé): "River-Boca, buona la quinta. Hinchas immuni in Argentina"

Fonte: Dall'inviato a Madrid, Giacomo Iacobellis

È finalmente arrivato il giorno del Superclasico. Stasera, tra le mura del Santiago Bernabéu alle ore 20:30, River Plate e Boca Juniors si sfideranno infatti per la finale di Copa Libertadores. Per saperne di più su uno degli eventi sportivi più importanti del 2018, TuttoMercatoWeb.com ha intervistato il collega argentino del Diario Olé, Sergio Maffei, anch'egli presente a Madrid.

Maffei, che sensazioni ha in vista di questa finalissima?

"Questo Superclasico ha perso appeal e stimoli, dobbiamo dirlo. Ormai, tra problemi meteo e violenza extracampo, è già passato un mese dalla partita d'andata e quello di stasera sarà addirittura il quinto tentativo di determinare un vincitore. Tutto questo processo ha sicuramente tolto un po' di fascino alla finalissima di Copa Libertadores".

Il colpo del ko è arrivato probabilmente dalla CONMEBOL.

"La decisione di giocare a Madrid è davvero triste per tutto il calcio argentino. Ci hanno tolto l'ultima finale di Copa Libertadores che si gioca nel formato andata e ritorno, per di più tra le due squadre per eccellenza della Primera División. CONMEBOL a parte, credo comunque che anche Boca e River avrebbero potuto fare qualcosa in più per giocare questa partita in Argentina".

Nella prima giornata di fuoco tutto è filato liscio. Che ambiente si aspetta stasera allo stadio?

"Ho visto una grande risposta dal pubblico europeo. A Madrid c'è tanto entusiasmo ed è logico che le aspettative siano alte. Stiamo parlando d'altronde di uno dei dieci eventi sportivi da vedere prima di morire. Per quanto riguarda i tifosi argentini, non mi aspetto nuove complicazioni. Gli hinchas di Boca e River sanno bene che in patria godono di un potere e di una certa immunità che qua in Europa non hanno".

Chiosa inevitabile: chi vince secondo lei?

"Difficile dirlo dopo tutti questi slittamenti. Il 2-2 dell'andata aveva avvantaggiato il River, anche se c'era la paura di subire una remontada da parte del Boca al Monumental. Oggi vedo una partita molto equilibrata: 50% River e 50% Boca. Speriamo che a trionfare sia lo spettacolo!".