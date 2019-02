ESCLUSIVA TMW - Maggiora: "Roma, equilibrio da trovare. Ma ora c'è De Rossi"

© foto di Federico Gaetano

Nonostante gli alti e bassi la Roma è in piena corsa per la Champions. Di sicuro adesso dovrà acquisire regolarità di rendimento e alzare il ritmo. "Deve trovare equilibrio, le capacità della squadra e dei singoli ci sono tutte", dice a Tuttomercatoweb.com Domenico Maggiora, che in passato è stato anche capitano dei giallorossi. "E' una squadra altalenante, fa due risultati positivi e poi quando deve trovare la conferma della continuità cade alla terza o quarta partita. non c'è un percorso equilibrato ma è un discorso che può valere anche per l'inter. La Juve fa un campionato a parte, al di là della flessione di adesso che è normale".

Tornando alla Roma, vedendola da fuori come si spiega questa mancanza di continuità?

"Si fa riferimento ai giovani. Zaniolo è entrato come un veterano, manca di esperienza ma è normale e comunque ha grandi prospettive. Ha fisico, corsa, può giocare in varie zone del campo e ha personalità. Credo che in generale, quando si prendono tanti gol, qualche meccanismo non funzioni ma non è detto sia solo colpa della difesa. E poi non va dimenticato che l'ambiente di Roma è particolare. Ti esalti velocemente ma se le cose non vanno bene succede l'opposto".

Nel frattempo è tornato De Rossi. può essere lui il trascinatore della squadra?

"Sì, è determinante con le sue qualità caratteriali. E' uno di quei giocatori che pian piano stanno purtroppo scomparendo. E' la classica bandiera, punto di riferimento per la squadra di fronte al quale mi tolgo il cappello".