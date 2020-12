esclusiva Maggiora: "Roma, non fermarti. A Bologna è stata esaltante, ora dimentica il 5-1"

Domenico Maggiora ha giocato per sei stagioni nella Roma e adesso vede una squadra giallorossa piacevole, molto interessante. "Sì- dice a TMW - il pensiero è positivo, bisogna vedere se trova continuità. Sta succedendo da parecchio tempo che fa qualche exploit e poi si ferma perciò la continuità è quel fattore principale che deve assumere: questa parola è da incorporare, ti fa fare un cammino regolare. Adesso, avendola visto giocare, ha trovato col Bologna tre gol in pochi minuti, reti che facilitano però a volte succede che le squadre si addormentino e vengano riprese. Invece non è successo e questo è un dato importante, la prestazione è stata esaltante. Spinazzola di cui sono sempre stato un estimatore, ha passo, sa arrivare fino in fondo e mettere la palla. Bisogna vedere se spende bene la benzina però sta andando alla grande. Davanti se Dzeko fa gol hai risolto parte dei problemi. La nota positiva è anche Mkhitarian, giocatore di rendimento e qualità. Sostengo che l'allenatore abbia l'equilibrio giusto per cercare di far giocare bene la squadra, ha saputo gestire l'ambiente e ha fatto un gran lavoro. I risultati arriveranno".

E' da scudetto?

"Quest'anno ci sono squadre che possono lottare e la Roma è una di queste se trova come detto la continuità. Il Milan ha trovato entusiasmo anche grazie ai risultati. Ci sono 3-4 squadre che possono lottare, il campionato è strano; tra l'altro la mancanza pubblico per la Roma è determinante, è un giocatore in più".

Oggi per la Roma c'è un Torino in crisi...

"Sì, ha perso gare che non doveva e a volte pur giocando bene non fai risultato. Cercheranno di portar via punti. Secondo me non c'è storia, però bisogna vedere la Roma come interpreta la partita. Va dimenticato il 5-1 di Bologna"