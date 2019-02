ESCLUSIVA TMW - Magoni: "L'Atalanta gioca da grande. Quarto posto possibile"

© foto di Jacopo Duranti/TuttoLegaPro.com

C'è anche l'Atalanta in corsa per il quarto posto. Con il suo brio, la sua carica, la sua intensità e il suo gioco. "Ci sono tante possibilità di arrivare al quarto posto", dice a Tuttomercatoweb.com Oscar Magoni, ex centrocampista bergamasco. "L'Atalanta è ormai una realtà consolidata, sta facendo un percorso importante e sta raccogliendo i frutti di un lavoro lungo e paziente".

La Coppa Italia può essere una piccola distrazione?

"Non credo che potrà pesare anche perchè più gare si giocano più si genera entusiasmo. La gente si diverte nel vedere giocare la squadra e i giocatori sono spinti dalla grande passione della piazza. Con questi ingredienti si può andare lontano".

Dunque anche l'assenza di pressioni può essere un elemento determinante verso il quarto posto?

"Certamente. Ma va detto che comunque l'Atalanta si basa su certezze solide e anche per questo ha ottime chance di arrivare in Champions. Se poi non dovesse farcela sarà comunque una festa. Aggiungo che si può pensare in grande. Ci sono magari società che hanno una maggior struttura tecnica ma ora l'Atalanta ha alzato l'asticella e gioca da grande".