ESCLUSIVA TMW - Magoni: "Napoli difficile da migliorare. Bologna merita di più"

"La Juventus ha dimostrato di essere la squadra più solida, è giustamente al primo posto. Roma e Napoli hanno dimostrato di essere più spettacolari, sono ancora in corsa per il secondo posto ed essendo un ex del Napoli spero che gli azzurri ce la possano fare". Così Oscar Magoni, ex centrocampista e attuale direttore sportivo del Renate, intervistato da 'TMW'.

Cosa è mancato al Napoli per lottare con la Juventus per il titolo?

"E' mancata la difesa, quella della Juventus ha fatto molto meglio. Questa è la differenza".

Come si migliora questo Napoli?

"Questa squadra ha bisogno esclusivamente di acquisti di qualità. Però il Napoli ormai s'è stabilizzato, ha una struttura di gioco importante e ha bisogno solo di giocatori di un certo livello che non sono semplici da individuare sul mercato. La differenza con la Juventus non sta nel gioco offensivo".

Parliamo del Bologna, sua altra ex squadra. Campionato al di sotto delle aspettative: come mai?

"Il Bologna ha condotto un campionato da salvezza tranquilla, ma non c'è mai stato grande entusiasmo. E' stata una stagione abbastanza anonima. Ha avuto in Verdi il suo calciatore migliore, che ha fatto la differenza in qualche gara, ma è una squadra che ha vissuto in uno stato di sufficienza tutto l'anno. Ha fatto il suo, ma conoscendo la città so che il potenziale di quella tifoseria è molto più alto".

Domanda finale sul Renate. Quale voto per questo campionato?

"Un voto importante, vicino al 10. Siamo anche andati ai play-off, ben oltre le aspettative. La squadra era stata costruita per conquistare la salvezza e, invece, è rimasta in zona play-off per tutta la stagione. Siamo riusciti a rilanciare giocatori che venivano da stagioni complesse e diversi giovani. Adesso l'obiettivo è stabilizzarci".