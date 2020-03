esclusiva Magrin: "Atalanta in Champions? Giusto così, se lo merita, non è fortuna"

Hanno fatto rumore - e non poteva essere altrimenti - le parole del presidente della Juventus Andrea Agnelli a proposito dell'Atalanta. “Rispetto la squadra bergamasca, ma senza storia internazionale e con solo un anno positivo è in Champions. Non so se è giusto”. Per analizzare la questione abbiamo contattato Marino Magrin, ex calciatore che ha militato sia nell'Atalanta che nella Juve. "Io credo conti la classifica e che quindi - dice a Tuttomercatoweb.com - sia giusto che la squadra di Gasperini sia approdata in Champions. Pratica un bel calcio, che dà soddisfazioni. Merito al tecnico e al suo metodo di gioco. L'Atalanta è lì perchè si è meritata tutto, non è fortuna. E ora spero passi il turno in Champions anche se non sarà semplice".

Sorprendenti insomma le parole di Agnelli?

"Ha detto la sua e io dico la la mia".

Da parte di Agnelli c'è una ricerca continua del fatturato. E il calcio del romanticismo dove va a finire?

"Ai miei tempi vinse lo scudetto il Verona e tutti si chiesero a lungo come aveva fatto. Se lo meritò e va elogiato il gruppo di Bagnoli. Non so se l'Atalanta vincerà lo scudetto, certamente se arriva di nuovo tra le prime quattro è un altro grande exploit".