ESCLUSIVA TMW - Magrin: "Atalanta, non guardare il risultato. City una Ferrari"

Un ko molto severo quello rimediato ieri dall'Atalanta contro il City. Eppure la squadra di Gasperini era partita anche bene andando in vantaggio, ma pian piano è emersa la superiorità degli inglesi sia pure contro una formazione, quella bergamasca, che non ha rinunciato a giocare. "Come ha detto Gasperini è importante essere arrivati a giocare in Champions e ad affrontare squadre blasonate come il City. E' una soddisfazione essere approdati a questi livelli. Il risultato non va guardato, è comunque esperienza per i giocatori", spiega a TMW Marino Magrin, grande ex atalantino. "Il City è una Ferrari e comunque nel primo tempo l'Atalanta è stata protagonista di un'ottima prestazione. Dopo il vantaggio sono arrivati due errori e la squadra di Guardiola ha iniziato a prendere il largo. Nella ripresa il City è stato superiore ma l''Atalanta non si è mai chiusa, ha giocato come ha sempre fatto e negli ultimi dieci minuti il portiere del City ha compiuto due-tre interventi. Il coraggio non è mancato".

E' un'Atalanta che comunque prende troppi gol...

"Deve migliorare, la fase difensiva va un po' rivista ma dipende da tutta la squadra. Con la Lazio sono stati incassati due gol su rigore, uno anche ieri. Dentro l'area bisogna temporeggiare di più e non fare fallo".

Ilicic deve ancora accendersi?

"A me è invece piaciuto, nel primo tempo l'ho visto bene e ha giocato in una posizione diversa dal solito, come vertice alto. Ha preso il rigore, certo ha avuto anche due palle dentro l'area e l'appoggio non è riuscito bene però tutto sommato l'ho apprezzato"