ESCLUSIVA TMW - Magrin: "Juve, Atletico scomodo. Dea, che entusiasmo"

La Juve e l'Atalanta. Entrambe le squadre vivono, in modo diverso, la vigilia del debutto in Champions. Ne abbiamo parlato con Marino Magrin che in carriera ha vestito le maglie di entrambe le formazioni. "Credo che in Champions vedremo un'altra Juventus - spiega a TMW - i giocatori saranno concentrati al 100% e non mancherà quella mentalità che i bianconeri hanno costruito nel tempo. Certo, non è piacevole affrontare un avversario come l'Atletico. Però tutto sommato meglio giocare la prima in casa loro. La squadra di Sarri potrà riscattarsi rispetto a sabato anche se per la verità va detto che ha trovato davanti a sè una Fiorentina bella determinata".

E l'Atalanta invece?

"A Bergamo c'è un entusiasmo alle stelle, la città si sta... trasferendo a Zagabria. Sono fiducioso, la squadra è quadrata e accompagnata dalla mentalità vincente di questi anni. Il girone peraltro non è proibitivo e l'Atalanta avrà le sue chance. Credo che possa essere la partita di Ilicic, si esalterà. E poi c'è Muriel: è forte, sta facendo bene e ha trovato una città che lo ha accolto con grande affetto".