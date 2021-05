ESCLUSIVA TMW - Maifredi: "Juve, senza Paratici torna Allegri. Conte-Inter e se fosse una scusa?"

esclusiva Maifredi: "Juve, senza Paratici torna Allegri. Conte-Inter e se fosse una scusa?"

"Tutto ha un inizio e una fine". Parla così Gigi Maifredi a Tuttomercatoweb.com esprimendosi sulla separazione tra la Juve e il ds Paratici. "Credo che la valutazione la possa fare Andrea Agnelli che ha lavorato con lui e può analizzare tutto nella maniera giusta. Presumo che voglia dire che torna Allegri. Credo che Max sia andato via per dissidi con lui".

Paratici come lo ha visto in questi undici anni?

"Ha vinto 9 scudetti e portato a casa con la Juve tanti trofei. Il voto è positivo però l'ho sempre visto in coppia con Marotta. Senza di lui forse ha perso qualcosa ma poi ripeto sono valutazioni che andrebbero fatte dall'interno. Io dico sempre che le macchine si giudicano quando le guidi".

Se l'Inter si separerà da Conte chi vede al suo posto?

"Bisogna vedere se c'è un ridimensionamento vero o è solo una scusa per far andar via Conte: non dimentichiamoci che in certi periodi tra Conte e la società c'erano grossi problemi e contrasti. Magari è una decisione societaria per quel che era accaduto prima. Certo, eventualmente Conte dove va?"

L'ipotesi Real come le sembra?

"No, il Real ha bisogno di allenatori che interloquiscono con i giocatori senza andare in attrito. Lui deve andare dove ci sono dei veri e propri soldatini che obbediscono e li mette in condizione poi di far bene".