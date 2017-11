ESCLUSIVA TMW - Makinwa: "Inzaghi è un grande allenatore, anche per il gioco"

© foto di Federico De Luca

Stephen Makinwa, ex attaccante di Lazio e Palermo nonché procuratore, ha parlato ai microfoni di TuttoMercatoWeb al Wyscout di Londra. "Lavoro molto con ragazzi africani, soprattutto nigeriani. C'è sempre qualche talento che viene fuori da questi tornei, oggi sono qui per sapere ciò che vogliono le squadre, per proporre qualche calciatore".

Si aspettava che Simone Inzaghi facesse subito così bene?

"Oramai non è una novità, è veramente un grande allenatore. Due anni così, uno meglio dell'altro, sta facendo davvero bene non solo sul piano dei risultati, ma pure del gioco. La squadra ha fiducia, tutti si vogliono bene, non è semplice. Si sapeva avesse la voglia di fare questo mestiere".

Sta seguendo la stagione di Immobile?

"Impossibile non farlo, anche non volendo lo senti comunque. È un giocatore incredibile che sta dando tantissimo alla Lazio".

Può essere lui a salvare l'Italia?

"Immobile ha confermato di essere l'attaccante più in forma. L'Italia può tranquillamente qualificarsi, ma non è così semplice perché prima deve giocare la partita. C'è tutto per farlo, dall'altra parte c'è la Svezia, anche loro sono arrivati lì. Io spero che l'Italia si qualifichi e auguro il bene alla nazionale".