ESCLUSIVA TMW - Malusci: "ACF-Pioli? Perso di vista l'obiettivo Coppa Italia"

© foto di Federico De Luca

Per commentare le dimissioni da tecnico della Fiorentina da parte di Stefano Pioli, la redazione di Tuttomercatoweb.com ha contattato in esclusiva l'ex difensore della Fiorentina Alberto Malusci: "Mi dispiace perché oltre a essere stato un mio compagno è anche un amico. Lui ha iniziato lo scorso anno con otto giocatori in ritiro, con la squadra costruita via via. Poi non scordiamoci come ha gestito la tragedia di Astori: è stato straordinario nel compattare uno spogliatoio. Ha fatto da babbo a ragazzi colpiti duramente da una perdita incredibile. La squadra ha finito il campionato oltre alle aspettative. Dopo il mercato si pensava che la squadra fosse migliore dell'anno scorso. Sono andati a cercare obiettivi mirati come Gerson e Pjaca e la Fiorentina su questi due punti di riferimento ha fatto leva salvo poi ricevere una grande delusione dal campo. Le alternative gli undici non erano all'altezza dei titolari e alla fine si è ritrovato con una squadra più forte solo in teoria e non in pratica".

Cosa pensa delle dimissioni?

"Bisogna capire bene le motivazioni. Sicuramente quelle frasi del club non hanno fatto piacere a Pioli. Lo hanno deluso perché le parole usate sono state forti. Lui ha aspettato l'incontro con la squadra per spiegare le dimissioni e salutare da uomo i suoi ragazzi. Sicuramente le colpe non sono tutte di Pioli. Il suo percorso è stato comunque positivo".

Dal comunicato sembra quasi che venga attaccato il suo modo di lavorare nella seconda parte della stagione.

"Lui ama questo lavoro e tutto si può dire di Stefano tranne che sia una persona poco seria nel suo mestiere. La società poteva muoversi in modo diverso anche perché sembra quasi che si siano scordati che c'è ancora da giocare una partita importante. Bisognava fare quadrato intorno alla squadra e a questo match. Dovevano tutelare l'ambiente per arrivare al meglio alla Coppa Italia. Magari facendo anche un po' di autocritica".

Lei conosce bene anche Bigica che potrebbe essere il prossimo tecnico ad interim, cosa ne pensa?

"Per lui sarebbe una bella opportunità. A sette giornate dalla fine non so che peso potrebbe avere. Deve dare serenità all'ambiente. Non penso che possa incidere se non sulla testa dei calciatori. Adesso deve puntare solo alla finale".

E per quanto riguarda il futuro, quale tecnico vedrebbe bene a Firenze?

"Per il gioco che ha espresso col Sassuolo mi piacerebbe vedere De Zerbi. E' un allenatore innovativo che ha idee importanti e mi piacerebbe vederlo all'opera a Firenze. Anche se nel caso in cui Emiliano Bigica dovesse fare bene, sarei felice di vederlo confermato visto che siamo amici fin dai tempi in cui giocavamo insieme".