ESCLUSIVA TMW - Manager Okaka: "Stavamo per chiudere con il Besiktas"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Okaka ha rifiutato 2,5 milioni di euro all'anno al Besiktas". A riferirlo è Carlo Okaka, fratello nonché manager di Stefano, nuovo-vecchio centravanti dell'Udinese. "La storia era in piedi da una settimana, c'era l'accordo con il club ed economico con Stefano. Questo fino al 31, perché lì c'erano vari interessamenti e opzioni sul tavolo. Lui si è preso del tempo fino all'ultimo".

E ha scelto l'Udinese.

"Si è accesa la spia, ha detto che voleva tornare a casa e che non gli interessavano i soldi. Iniziava da dove aveva finito e andava bene così, per il resto c'è tempo. La valutazione è fatta in base a come si è sentito a Udine, ha voluto continuare quella striscia positiva. Non è una scelta economica, bensì di cuore e tecnica".