ESCLUSIVA TMW - Mandorlini: "L'Atalanta non ha avversari per il 4° posto"

"L'unica avversaria dell'Atalanta è se stessa". Andrea Mandorlini dà la benedizione al plausibile arrivo al quarto posto dei nerazzurri, con la qualificazione in Champions League a portata di mano. "Il Milan è distaccato, poi guardando la condizione non mi sembrano ci siano grossi contendenti. Anche per una questione di entusiasmo... solo loro possono perdere il quarto posto".

C'è la Juventus alla penultima.

"Credo non esistano partite semplici, ma ieri era un test importante, visto in questa maniera. Dà ampie garanzie. La condizione e l'entusiasmo sono a livelli molto alti, per questo guarderei in casa mia".

C'è stata una maturazione del gruppo, quindi.

"La condizione psicologica è fondamentale, sono convinti. Andare sotto così e ribaltarla vuol dire avere forza interiore, spirito, al di là del gioco e del resto".

Merito di Gasperini?

"Lui è fondamentale, poi c'è uno staff che lavora a livello fisico. Sono arrivati in forma al momento topico del campionato, mentalmente vale ancora di più. Poi c'è l'entusiasmo della piazza, l'ho visto anche ieri. Conosco Bergamo, non ti fa sentire la fatica, continuo a dire che loro stessi sono l'unico avversario".

Si deve escludere un salto ulteriore?

"In Inghilterra il Leicester di Ranieri ha vinto il campionato, perché no? Tutti vogliono fare tornei con grandi squadre, ma l'Atalanta è un esempio lampante di quanto valga la programmazione. Mi ricordo che all'inizio Gasperini aveva fatto quattro sconfitte, poi hanno creduto nel progetto e nel tecnico. Ora può arrivare ovunque".

Quale suo ex giocatore metterebbe in questa Atalanta?

"Faccio fatica, perché tutti ora stanno rendendo tutti al massimo. Forse Jorginho. Oppure Iturbe, non si sarebbe perso".