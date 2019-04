© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nelle scorse ore è arrivata l'ufficialità: Mario Mandzukic e la Juventus andranno avanti insieme fino al giugno 2021. Dal 2015 in maglia bianconera, l'attaccante croato vuole coronare la sua esperienza in Italia con la conquista della Champions League. Intercettato dal microfono di Tuttomercatoweb.com, l'agente dell'ex Atletico Madrid ha brevemente commentato la firma sul rinnovo: "E' stato semplice trattare questo nuovo contratto, c'è grande rispetto reciproco. Proprio per questo è stato tutto molto facile", le parole di Ivan Cvjetkovic che ha poi proseguito sul suo assistito: "Mario è felice di restare ancora alla Juve, non può essere diversamente. Gioca, ha continuità, è decisivo. Cosa chiedere di più?".

Avanti insieme per conquistare la Champions League? "Sicuramente è il grande obiettivo, suo e di tutta la Juventus. Mario ha voglia di vincerla di nuovo, dopo averla alzata al cielo quando vestiva la maglia del Bayern Monaco. Farlo con la Juventus, adesso, sarebbe bellissimo ed emozionante".