ESCLUSIVA TMW - Mandzukic top alla Juve, l'agente: "Fa parlare il campo"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Trentaquattro punti in dodici turni di campionato. La Juventus è in vetta alla classifica di Serie A, mentre le medie voto di Tuttomercatoweb.com vedono il podio bianconero composto da Cristiano Ronaldo, Blaise Matuidi e Mario Mandzukic. L'agente dell'attaccante croato, Ivan Cvjetkovic, intercettato dal microfono di Tuttomercatoweb.com ha commentato brevemente il momento vissuto dal suo assistito. "Il suo rendimento - ha detto il procuratore - non mi sorprende, è tra i migliori attaccanti al mondo ma non è una novità. E' contento alla Juventus, è felice del suo momento e di quello che vive la squadra bianconera. Come al solito, Mario lascia parlare il campo e il suo rendimento è sempre importante", le parole dell'agente dell'ex calciatore di Bayern Monaco e Atletico Madrid che ha finora collezionato cinque gol in nove presenze.