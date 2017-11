ESCLUSIVA TMW - Manfredini: "De Vrij, rinnovo ok. La Lazio si tutela"

© foto di Giacomo Morini

Ai microfoni di TMW, l'ex biancoceleste Christian Manfredini giudica così il momento della Lazio, ieri giunta al quarto successo in quattro gare di Europa League. Prima però, un giudizio sull'imminente rinnovo contrattuale di De Vrij, con inserimento di clausola da 25 milioni: "Ormai è una operazione che va di moda, la sia sia per i giocatori importante che per i meno centrali, è evidente che prepara la cessione ma non ci vedo niente di male. La Lazio si tutela e il giocatore anche".

Ma De Vrij è un giocatore da top club?

"Sì, penso di sì. E' un titolare dell'Olanda, che pur non essendo una Nazionale più al top mondiale rimane una squadra importante. Ha dimostrato alla Lazio di essere di alto livello in una squadra che va forte".

Ieri quarta vittoria in Europa League, qual è il segreto di Inzaghi?

"Sta facendo benissimo, dal punto di vista mentale è a livelli davvero alti. Chiunque entra fa bene, anche ieri, con tante seconde linee, ha fatto una buonissima gara".

A questo punto la domanda diventa: come si fa a inserire Felipe Anderson?

"Il discorso vale anche per Nani, con Felipe il giocatore più talentuoso della rosa. Inzaghi lo farò, gli impegni sono tanti e ci sarà spazio per tutti".