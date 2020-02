esclusiva Mangia: “A Malta per far crescere il movimento. Scudetto, la Lazio c’è”

vedi letture

“C’è tanto da fare per portare un cambio di mentalità e quindi le nostre idee. Il lavoro è ampio, comprende tutte le squadre nazionali e non soltanto la Nazionale”. Così a TuttoMercatoWeb Devis Mangia racconta i suoi primi mesi alla guida della Nazionale Maltese. “Non ho ancora avuto contatto con la squadra, ma - continua Mangia - essendoci stato affidato tutto il centro tecnico al l’omento è più un lavoro organizzativo. Mi è stato chiesto di far crescere il movimento rispetto alla situazione attuale, è un impegno che non può essere a breve termine”.

Serie A: domenica c’è Juve-Inter.

“Per i motivi che sappiamo (il Coronavirus, ndr) non ci sarà il contorno del pubblico ma si affrontano due squadra di altissimo livello. Non sarà decisiva, manca ancora troppo tempo. Difficile fare previsioni. È un discorso aperto. Per lo Scudetto oggi il campionato dice che c’è davanti la Juve con due squadre che stanno facendo un grandissimo lavoro come Inter e Lazio”.

Lazio da Scudetto?

“Si. Ha meritato di stare lì e quindi deve crederci. Complimenti alla società e a tutta la struttura che ha portato risultati importanti”.

Mister, il colpo di gennaio?

“A livello di qualità e importanza dico Eriksen. Poi bisognerà vedere l’adattabilità ad un certo sistema di gioco. Per l’impatto dico Ibra”.