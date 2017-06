ESCLUSIVA TMW - Mangia: "Problemi superati, al Craiova per crescere insieme"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Guarito, rigenerato. E con tanta voglia di tornare protagonista in panchina. Devis Mangia si mette alle spalle i problemi di salute ed è pronto per la prossima stagione, alla guida del Craiova. "Ora sto bene, i problemi sono superati", dice l'ex allenatore dell'Under 21 a TuttoMercatoWeb.com. "Sono state insinuate tante cose - prosegue Mangia -, non mi va di parlarne. I problemi che ho avuto fortunatamente sono superati, di tutto il resto non me ne frega niente. E sono contento di aver scelto il Craiova, qui c'è tanta voglia di crescere insieme".

