ESCLUSIVA TMW - Mangone: "Bologna, Paletta profilo giusto. Destro? Ci credo"

© foto di Tommaso Sabino/TuttoLegaPro.com

Il Bologna prova a costruire una squadra in grado di regalare soddisfazioni maggiori alla sua squadra. Il ds Bigon è al lavoro e le idee sembrano non mancare. "Il campionato è stato comunque positivo - commenta a Tuttomercatoweb.com Amedeo Mangone, ex giocatore rossoblù - c'è da considerare che la squadra ha dovuto fare i conti con vari infortuni che ne hanno condizionato la stagione".

Come si rinforza il Bologna?

"Credo che ci siano le pedine per far crescere la squadra. Cercherei quei giocatori di livello che magari a Bologna possono rilanciarsi o sono reduci da stagioni non straordinarie".

Paletta, in uscita al Milan, potrebbe essere un nome giusto?

"Sì, servono quei giocatori che sono chiusi nelle big e per i quali il bologna può rappresentare una seconda giovnezza".

Su Donadoni che idea si è fatta?

"Per me è un ottimo allenatore, che ha saputo dare un'identità di gioco nonostante tutti gli infortuni".

Sarà la stagione di Destro la prossima?

"I suoi gol li ha fatti. Ha avuto delle pause ma per me può ancora esplodere. Le potenzialità ci sono, può ancora rientrare nel giro della nazionale"

E Verdi?

"Buonissimo giocatore. Però forse il prossimo anno sarà più difficile confermarsi perché tutti si aspetteranno grandi cose".

Chiusura su Masina: lo vede ancora al Bologna o le possibili sirene del mercato potranno avere il loro effetto?

"Ai miei tempi il Bologna era una piazza importante ma tutto sommato lo è anche adesso. Non la considero una tappa di transizione. Poi però bisogna anche vedere che tipo di offerta arriva...".