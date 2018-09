ESCLUSIVA TMW - Mangone: "Roma, ora l'assetto. Pastore può fare l'interno"

© foto di Tommaso Sabino/TuttoLegaPro.com

"Tempo e fiducia". Amedeo Mangone, ex difensore della Roma (vinse lo scudetto nel 2001), non pare preoccupato del complicato avvio di campionato dei giallorossi. "Ci sono state delle difficoltà iniziali - spiega a Tuttomercatoweb.com - soprattutto emerse col Milan, oltre che con l'Atalanta ma i bergamaschi sono più avanti nella preparazione. Ora serve trovare l'assetto giusto. Di Francesco sta cercando la miglior collocazione per Pastore e Cristante ad esempio. E la sosta arriva a pennello per lavorare serenamente e creare quella necessaria identità".

Pastore può rappresentare un equivoco tattico?

"E' un gran giocatore e si può adattare bene alle esigenze della squadra. L'interno di centrocampo può farlo, ha bisogno di tempo per calarsi nel ruolo".

Ma la Roma può davvero ripetere il campionato scorso?

"Credo che possa riproporsi, con giocatori diversi e caratteristiche diverse".

Finora però è stata una squadra abbastanza confusa...

"L'inizio di stagione è dovuto anche ad un cambiamento dei singoli giocatori. Se ricordate, anche l'anno scorso all'inizio ci furono delle difficoltà ma poi furono risolte".

Un giudizio sul portiere Olsen?

"Diamogli tempo, Roma è una piazza difficile e sostituire Alisson non è facile. La maglia è pesante ma non credo che Olsen sia un problema".