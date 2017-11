ESCLUSIVA TMW - Maniero: “Milan può ripartire, ma Champions lontanissima”

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Milan affronta l'Austria Vienna in Europa League, una sfida che potrebbe regalare ai rossoneri il pass ai sedicesimi di finale con un turno di anticipo. A parlare della situazione dei meneghini, attraverso il microfono di Tuttomercatoweb.com, ci ha pensato l'ex attaccante rossonero Filippo Maniero: “Stasera il Milan ha una buona occasione, qualificarsi adesso sarebbe importante anche per il morale. Bisogna ripartire dopo la sconfitta contro il Napoli al San Paolo, sono fiducioso per questa partita”.

Kakà, intanto, è stato a Casa Milan. In futuro crede che il brasiliano possa avere un ruolo dirigenziale? “Può darsi, ma bisognerebbe chiedere a lui e alla società. Per ora credo sia solo una visita di cortesia, un ritorno a casa per rivedere qualche vecchio amico”.

Intanto Montella ha collezionato sei sconfitte in campionato, tutte contro squadre che precedono il Milan in classifica. Dopo la gara di sabato, ha scherzato dicendo che non ci sono più squadre meglio piazzate dei rossoneri. “La situazione in campionato non è proprio felice. Montella è anche bravo a sdrammatizzare, ma è consapevole che più si va avanti e più diventa difficile fare bene se la situazione resta uguale. È chiaro che serve invertire la rotta perché l'obiettivo minimo, a questo punto, è quello di conquistare un posto nella prossima Europa League. Agguantare il quarto posto, adesso, sembra davvero difficile. Altrimenti, per partecipare alla Champions, bisogna vincere l'Europa League come ha fatto lo United di Mourinho. Ma non si può puntare tutto sulla coppa europea, non è scontato arrivare in finale e trionfare”.