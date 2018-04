ESCLUSIVA TMW - Mansour (beIN): “Pallone d’Oro a Salah? Aspettiamo mondiale”

© foto di Imago/Image Sport

Fari puntati su Mohamed Salah. Ma Liverpool-Roma sarà una partita seguita in tutto il mondo. Ne abbiamo parlato con Zias Mansour, di beIN Sports: “Penso che Klopp sia stato molto cauto ieri, dopo la vittoria sul Barcellona tutti guardano con un occhio diverso alla Roma. Se il Liverpool riuscirà a non prendere gol, possono farcela”.

Klopp e Di Francesco hanno scherzato molto sulle loro somiglianze. Si assomigliano davvero, oppure no?

“Penso che ci siano tante similitudini fra le due squadre, anche nel modo in cui attaccano. E penso che di questo, per esempio, Salah abbia beneficiato molto nel passaggio a Liverpool. Forse la Roma sa difendere meglio”.

Salah ha fatto benissimo, è una personaggio importante anche al di fuori del calcio. Può vincere il Pallone d’Oro?

“Ci aspettavamo che avrebbe fatto bene in Premier League, non che ne fosse il miglior calciatore. Si è ambientato benissimo, è un tipo di calcio perfetto per lui. Tutti pensano che debba restare qui, sin ambiente perfetto per lui. Il Pallone d’Oro? C’è il mondiale, vediamo cosa succederà”.