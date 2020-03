esclusiva Manzo: "In Svizzera campionato fermo ma sui recuperi non ci sono lamentele"

In Svizzera, per l'emergenza Coronavirus, hanno deciso di fermare il campionato fino al 22 marzo. E di questo ed altro abbiamo parlato con Andrea Manzo, ex calciatore di Milan e Fiorentina, ora allenatore che vive proprio in Svizzera. "Qui in questo campionato - dice a Tuttomercatoweb.com - ci sono molte pause e in inverno ce n'è una molto lunga che va dalla prima settimana di dicembre fino alla prima di febbraio. Questa situazione adesso comporta delle difficoltà, ma è chiaro che il campionato italiano ha interessi economici diversi, superiori. Qui più che altro il caos riguarda l'hockey. Sabato finiva la regular-season e poi dovevano iniziare le fasi finali. Ecco, ora bisognerà vedere come possono risolvere questa situazione. In Italia per recuperare le partite bisognerebbe giocare ogni tre giorni ma ci sono di mezzo le Coppe. In Svizzera solo il Basilea è in corsa in Europa ed è più semplice recuperare. Va detto che qui mi è capitato di giocare in Coppa il giovedì col Lugano e poi il sabato subito col Sion in campionato che era sceso in campo martedì. Prendemmo una batosta. Qui comunque non si guarda alle lamentele e al fatto se si debba giocare prima o dopo".

Passando al Milan, da ex che pensa di questa situazione societaria?

"Per un dirigente non è facile gestire questa situazione. Stiamo parlando di un club che ha storia, in Europa ha comandato e quando le cose non vanno bene è dura far digerire tutto alla tifoseria. Bisogna cercare di riportare la squadra a livelli importanti. Boban e Maldini comunque hanno fatto un buon lavoro, ingaggiando giocatori interessanti. Ora però va capito se è possibile appianare tutti i problemi e ripartire".

Da ex viola invece che pensa della Fiorentina?

"Vedo una squadra con giovani molto interessanti. Adesso bisogna vedere quanto potrà e vorrà investire per il futuro il presidente Commisso. Il tempo ci dirà. La squadra fa vedere qualche momento di gioco interessante, Chiesa sa elevare il tasso tecnico della Fiorentina. E mi piace molto anche Milenkovic. Mi auguro di rivederla in alto, la Fiorentina è sempre nel mio cuore".