esclusiva Maradona compie 60 anni. Baiano: "Per lui ero Baianito. E mi prestava le scarpe"

vedi letture

Nel corso del TMW News, il programma televisivo di Tuttomercatoweeb.com, è intervenuto Ciccio Baiano per gli auguri a Maradona e per raccontare alcuni aneddoti a proposito del Pibe de Oro. Baiano conobbe Maradona nella stagione 1984-85 al Napoli quando era ancora un ragazzino (aveva sedici anni e mezzo). "Mi ricordo la mia emozione ma al tempo stesso rimasi colpito dalla sia umiltà, non si lamentava mai per un passaggio sbagliato ma anzi ti incoraggiava sempre. Aveva sempre una parola buona anche per i giovani e questo la dice lunga sul suo spessore. A livello calcistico ha avuto un dono da Dio, ciò che faceva in allenamento lo faceva anche in campo. E' un extraterrestre. Tra gli aneddoti, ricordo che avevamo lo stesso numero di scarpe. Io ne avevo un paio rattoppate e mi diceva: qui c'è una scatola, quando ne hai bisogno, prendile. Gliele facevano su misura. Poi mi fece sponsorizzare dalla Puma e quando arrivarono le scarpe le indossai per una partita ma a fine gara avevo le vesciche. Mi chiedevo perchè a lui non venivano le vesciche e a me sì. A Diego le facevano su misura le scarpe, a me no... (ride, ndr). Diego è stato il primo a credere nei miei mezzi. Mi chiamava Baianito... Il campo dove giocavamo noi della Primavera era a cento metri da Soccavo e lui si metteva dietro la porta. A fine primo tempo mi dava consigli. Mi aveva preso in simpatia".

Clicca sotto per guardare l'intervista completa