esclusiva Maradona compie 60 anni. Bertoni: "Persona di cuore. E che gol facemmo alla Lazio"

Da un campione del mondo al Pibe de Oro. Gli auguri a Diego Maradona arrivano anche da Daniel Ricardo Bertoni che è stato suo compagno nella nazionale argentina e anche nel Napoli. "Per me - racconta a TMW - è stato un onore e un orgoglio giocare al suo fianco. E siamo riusciti a fare cose molto belle".

Tra gli altri momenti quali sono quelli particolarmente significativi con Maradona?

"C'è sempre stato un rispetto reciproco e devo dire che è sempre stato legato anche a mio figlio Jair che ora lavora alla Fifa. Se lo ricorda quando era piccolo e io lo portavo al campo d'allenamento a Napoli. In generale devo dire poi che Diego è una persona di cuore: quando deve aiutare non ha problemi, ti viene subito in soccorso. Noi suoi ex compagni della nazionale gli abbiamo anche dedicato un video via social".

Sul campo quali sono i momenti migliori con Diego?

"Abbiamo fatto gol, triangolazioni, assist a vicenda. In campionato al Napoli facemmo al primo anno undici gol io e quattordici lui. Ricordo giocate straordinarie, i difensori che non lo prendevano mai neanche con le cattive".

Il gol che ricorda volentieri?

"A Roma contro la Lazio Diego realizzò una rete straordinaria: un lancio da metà campo, Maradona con il petto serve la palla a me che al volo gliela rendo. Diego la stoppa col petto e poi sempre al volo di piede la mette nell'angolino. Fu una triangolazione tutta al volo, senza mai far toccare terra al pallone. Fu spettacolare. Tra l'altro quel giorno indossavamo una bellissima maglia gialla che ora non ho più...".

Qualche frase di Maradona a cui è più legato?

"Mi ricordo che quando c'era qualche articolo o intervento di qualcuno che non gli piaceva diceva: "A questo gli è scappata la tartaruga..". Era un suo frequente modo di dire".