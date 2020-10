esclusiva Maradona compie 60 anni. Biazzo: "Mai andato via da Napoli, è nel cuore di tutti"

"Per molti giornalisti Diego è stato importante, ci ha dato più visibilità di quella che meritavamo". Salvatore Biazzo voce storica della Rai e protagonista di tante interviste al fuoriclasse argentino è intervenuto al TMW News, il salotto televisivo di Tuttomercatoweb.com. E ha parlato di Maradona nel giorno dei suoi 60 anni: "Ricordo che quando il Milan vinse il dodicesimo scudetto lo conquistò a Napoli e intervistai Maradona. Aveva insolitamente addosso la maglia del Milan. Gli chiesi perchè e lui mi fece vedere che aveva sulla schiena il numero sei, quello di Baresi che lui considerava uno dei migliori liberi di sempre. Un'altra volta invece andai in Argentina dopo che aveva fatto perdere le sue tracce. Lo scovai nella sua casa in una stradina dove c'erano tanti lampioni e lui dall'alto controllava tutto grazie alle luci. Ma io da scugnizzo ruppi tutte le lampadine. Diego allora pensando che non ci fosse più nessuno scese e io lo intervistai e feci uno scoop perchè l'intervista fu venduta dalla Rai a 44 paesi. Lui diceva di non voler ritornare. Poi invece è tornato a Napoli e ha vinto ancora". Poi tra le altre cose Biazzo ha anche parlato del rapporto tra Maradona e la gente: "Girando per i bar e parlando con i parcheggiatori, si capisce che Maradona non è mai andato via, è nel cuore dei napoletani, è radicato in quella città".

