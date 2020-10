esclusiva Maradona compie 60 anni. Volpecina: "Ha fatto innamorare tutti i tifosi d'Italia"

vedi letture

Giuseppe Volpecina ha partecipato allo scudetto del Napoli del 1987 e anche lui si unisce al coro degli auguri a Maradona: "Auguroni e altri 60 anni di buona salute - dice a TMW - gli mando un abbraccio, lo ricordo sempre con affetto. E' stato meraviglioso, un genio, non ci sono parole per descriverlo completamente. Ha fatto divertire la tifoseria Napoli e non solo; è riuscito a farsi apprezzare anche dagli juventini".

Da cosa rimase subito colpito?

"E' stato un genio calcistico ma mi meravigliò la sua capacità di mettersi a disposizione. Non faceva pesare la sua grandezza e il suo talento. Mai un rimprovero, era sempre al servizio della squadra e dei compagni. Magari a volte c'è chi si atteggia ma non era il suo caso, era sempre il primo a lottare. Non si tirava indietro".

Lo ha mandato in gol a volte?

"L'unica volta che mi scappò un vaffa da lontano fu proprio quando stavo per fargli fare gol (ride, ndr); contro la Juve giocai al San Paolo la mia miglior partita e dalla mia area scartai mezza Juve e feci un cross meraviglioso sulla testa di Diego al centro dell'area. Di testa però prese Tacconi in pieno... Se avesse segnato veniva giù lo stadio. Il grande rammarico fu quello perchè avrebbe valorizzato la mia azione e l'avrebbero fatta vedere chissà quante volte. Resta la soddisfazione di aver giocato con un grande come Diego e di aver vinto lo scudetto. Ci siamo poi visti a Napoli un paio d'anni fa poi, sentirlo al telefono invece è molto complicato e in più io non sono neanche sui social..."