Una chiacchierata con Luciano Marangon, ex calciatore di Napoli, Roma e Verona. Durante il TMW News il programma televisivo di Tuttoemrcatoweb.com abbiamo affrontato vari temi, prima di tutti ricordando Maradona: "Lo ricordo da avversario. Come leggenda non si discute, è stato il migliore degli ultimi cento anni. Fuori dal campo aveva mille difficoltà nell'accettare la sua fama e non è stato aiutato perchè è stato circondato da persone che ne hanno approfittato. L'ho visto anche dopo che avevo smesso di giocare ed era nelle sue difficoltà della vita, cambiava umore da un momento all'altro. Era comunque una persona buona d'animo, si è dedicato molto a chi aveva meno. Ho letto commenti troppo cattivi, va ricordato per quel che ha regalato a noi".

Cambiando argomento e parlando del campionato, la Roma è da scudetto?

E' un anno particolare, la Juve sta cercando una strada nuova e ci sono squadre come Sassuolo, Roma e Napoli che possono entrare in corsa, la lotta è aperta. E' un campionato più interessante".

E l'Inter perchè continua ad avere problemi?

"Credo che Conte metta troppe pressioni ai giocatori. I calciatori sono caricati, ma nel modo sbagliato. All'Inter poi non c'è tempo, devi vincere subito e chi paga è il tecnico. Non so quanto resisterà Conte. Lo vedo in bilico, peraltro il suo rapporto non è mai stato complice con la società. L'ombra di Allegri si sta allungando, potrebbe essere l'alternativa giusta e interessante".