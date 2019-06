ESCLUSIVA TMW - Marcolin: "Milinkovic da Juve. Napoli, servono grandi nomi"

Fonte: Dal nostro inviato, Lorenzo Marucci

Dario Marcolin, ex centrocampista tra le altre di Lazio, Samp e Napoli, ha parlato a margine dell'evento Football Leader che si è svolto a Napoli:

Che cosa ti incuriosisce in questa fase del mercato? "Sicuramente le panchine, col grande domino che parte dal tecnico della Juventus. Se dovessi pensare alla ripartenza del campionato, Lazio Napoli e Atalanta possono avere qualcosa in più perché non perdono gli anni di lavoro dei propri allenatori".

Giusto il rinnovo di Inzaghi con la Lazio? "Credo sia stato giusto, non ha buttato via i suoi anni di lavoro. Se ha la possibilità di aggiungere 2 o 3 giocatori alla rosa può fare il salto per arrivare in Champions. Secondo me ha fatto la scelta giusta".

Quale futuro per Milinkovic-Savic? "Grande giocatore. Credo che le sirene delle altre squadre lo stiano tentando. Ci sta per la Lazio poter monetizzare da una sua eventuale cessione. Non so però quanto Inzaghi sarebbe contento. Giocatore da Juve? Per me sì, ha tecnica ed è strutturato. Forse è arrivato il momento anche per lui di andarsi a giocarsi la Champions".

Giampaolo al Milan? "Anche per lui credo sia arrivato il momento del grande salto, e se lo merita. Mi piace la sua filosofia di calcio. Il Milan con lui ritorna un po' al periodo di Sacchi, con un calcio diverso. E' tra i più bravi in Italia".

Pioli alla Sampdoria? "E' un grande allenatore. Chi va alla Samp è un privilegiato perché è una grande piazza. Sarei felice per lui".

Mihajlovic ha fatto bene a rimanere a Bologna? "Sinisa ha fatto un lavoro straordinario, parla per lui il campo. Non so se ha deciso di rimanere o se l'ha cercato qualcuno. Va dato merito al suo grande lavoro, le sirene di mercato sono normali".

La nuova Fiorentina di Commisso? "E' stato importante finire il campionato perché è stata un'annata un po' disgraziata. Finisce un'epoca, ho un ricordo particolare dei Della Valle visto che ho lavorato anche con loro. E' il nuovo che avanza, è l'evoluzione, Milan e Inter insegna. L'entusiasmo e le idee devono fare la differenza per la Fiorentina".

Il mercato del Napoli? "Si aspetta l'Ancelotti bis, nel senso che secondo me si vedrà il vero Ancelotti sul calciomercato dopo che l'anno scorso aveva ereditato la squadra da Sarri. Di Lorenzo è buon giocatore per la fascia destra ma credo che arriveranno dei nomi importanti. Il Napoli avrà la possibilità di essere ancora più competitivo rispetto alla passata stagione".