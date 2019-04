Fonte: Dal nostro inviato, Riccardo Caponetti

© foto di Federico Gaetano

Dario Marcolin, ex giocatore di Lazio e Torino, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com a margine dell'evento Il Giorno dei 10 - 90 minuti per L'Aquila: "Per noi è un'emozione essere qua, nella ricorrenza di quella immane tragedia. Siamo tra amici, per essere da esempio e riportare l'attenzione su quello che successe".

Sul momento della Roma e della Lazio: "La Roma a Genova ha giocato di squadra, in modo compatto, come mai era successo con Ranieri. Gli esterni hanno aiutato molto, è stata una mossa tattica importante. A fine partita gli ho chiesto se avesse un po' riproposto quello che faceva a Leicester, con gli esterni che stringevano. Zaniolo e Kluivert hanno aiutato molto. La Lazio è a un bivio, deve vincere a Milano per rimanere in scia e poi battere l'Udinese nel recupero. La squadra di Inzaghi vede ogni anno il quarto posto ma poi non lo raggiunge mai. Avrà bisogno di ripetere la prestazione contro l'Inter".