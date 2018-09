© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Chievo dunque dovrà scontare tre punti di penalizzazione in questo campionato. Lo ha deciso il Tribunale federale nazionale – Sezione Disciplinare – che ha anche multato il club con un'ammenda di 200mila euro (il caso era quello delle plusvalenze fittizie). "Ora si potrà sbagliare poco, perché partire con un handicap rende la stagione inevitabilmente più difficile", dice a Tuttomercatoweb.com Michele Marcolini che da giocatore ha militato nella squadra clivense dal 2006 al 2011. "La serie A è molto impegnativa e qualche grattacapo in più ci sarà. Certo, tre punti non sono un peso incredibile però è anche vero che vedere la classifica con il segno meno rappresenta comunque un fardello".

La richiesta iniziale per la penalizzazione era molto più pesante...

"Sì, può essere vista come positiva ma comunque credo che il Chievo avesse chiesto l'assoluzione".

Finora come le è sembrato il Chievo?

"Con la Juve è stato sfortunato in una gara più difficile del normale anche perché c'era una bella pressione mediatica legata all'esordio di CR7. Ha tenuto testa alla Juve e per poco non ha strappato un punto. La debacle con la Fiorentina ha tolto un po' di entusiasmo poi con l'Empoli è arrivato il primo punto in una gara equilibrata in cui si è badato al sodo. In ogni caso credo che il Chievo abbia le qualità per cercare la salvezza".

Da allenatore cosa direbbe adesso ai giocatori?

"Di continuare a fare quel che si è fatto, di crederci senza farsi trascinare da questioni esterne. Il Chievo se la giocherà con le neopromosse e con quelle squadre che sempre hanno combattuto per non retrocedere".