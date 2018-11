ESCLUSIVA TMW - Marfaw (MLS): "Orgogliosi di quello che ha fatto Ibra"

Columbus Marfaw, dirigente della MLS, racconta il mondo del calcio americano a 360° per TMW dal WyScout Forum di Amsterdam. "Il mio ruolo è quello di settare i budget, di controllare che i club restino nei parametri. Quando una società prende un giocatore dall'estero, firma anche con la Lega e il nostro compito è quello di tener tutto sotto controllo. I designated players? Ogni società lavora col salary cap, poi per alzare il livello della lega c'è la possibilità di prendere fino a tre giocatori che eccedano da questo cap. Per questo ci sono giocatori di alto livello come Rooney, Ibrahimovic".

Avete paura di perdere Ibrahimovic come MLS?

"Non ho idea di quello che farà in futuro ma siamo felici di quello che sta facendo. Non ci preoccupa quel che farà: Beckham è andato in Italia in prestito, è tornato, Zlatan ha fatto grandissime cose qui ma i grandi giocatori ci sono stati e ci saranno sempre".

Italia-Stati Uniti?

"Io sono italiano di nascita, di Roma, sono tifoso dell'Italia come nazionale. Non è un grande momento per la Nazionale ma resta una super Nazionale, una delle migliori al mondo. Mi piacciono tanto Barella, Verratti, Jorginho, è un grande centrocampo. Hanno giocato alla grande col Portogallo, non sono alla Final 4 ma hanno qualità".

E gli Stati Uniti?

"Non abbiamo un ct, ce n'è uno a interim, ma c'è qualità. Torneremo di livello anche noi. Chi sarà il ct futuro? Personalmente, non lo so".

Parliamo di Pulisic.

"E' una grande stella, il miglior talento ma l'importante è il movimento che c'è negli Stati Uniti. Sta crescendo e per noi è un orgoglio, i ragazzi stanno crescendo in America e poi vanno all'estero, questo è molto importante per noi".