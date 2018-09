ESCLUSIVA TMW - Marianella: "Napoli più forte. Ma sa cosa lo aspetta stasera?"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Ad Ancelotti questa sfida evoca grandi ricordi. Qui ci sono tanti capitoli della storia del calcio e il prossimo dovrà scriverlo il Napoli. Sono contento di essere qui e di raccontare questa sfida per Sky, tra l'altro con Massimo Ambrosini che qui ha giocato un preliminare col Milan. Quella squadra era guidata proprio da Ancelotti e alla fine vinse la Champions League". Comincia così la chiacchierata con Massimo Marianella, giornalista che ai microfoni di TMW ha analizzato la sfida tra Stella Rossa e Napoli. "Qui hanno venduto tutti i biglietti e credo - prosegue - che i giocatori del Napoli non sappiano, dal punto di vista dell'atmosfera, a cosa vanno incontro. Dal punto di vista calcistico, invece, sono abbastanza fiducioso: il Napoli è una grande squadra, la Stella Rossa un filino meno. Il divario è evidente".

Qui aspettano la Champions League da 26 anni. Nel frattempo, il calcio nei Balcani è cambiato radicalmente.

"Purtroppo sì. Il potere è cambiato e i talenti sono stati divisi. La Stella Rossa è stata sul trono del mondo, non solo d'Europa. E stasera quella squadra sarà in parte proprio al Marakana per mostrare quelle Coppe. Questo creerà un'atmosfera ancor più calda, ma non si vive di soli ricordi...".

E il budget della Stella Rossa è un decimo circa di quello del Napoli.

"E il Napoli è una grande squadra. La Stella Rossa è fisica, sarà spinta dal pubblico, però sarei sorpreso se riuscissero a conseguire un grande risultato".

Ancelotti s'è mostrato molto sereno in conferenza stampa.

"E' vero, nonostante la sfida sia già decisiva. Il Napoli deve pensare di poter vincere questa partita per poi guardare con maggiore serenità alle prossime sfide. Ancelotti questa coppa l'ha vinta con squadre diverse e in situazioni diverse, l'ha vinta da calciatore e da allenatore. E quindi sa come si approccia una competizione del genere e conosce la sua importante. E' vero, c'è una differenza rispetto alla gestione passata. Io ero a Lipsia quando il Napoli vinse: fu una grande vittoria, ma quello fu il successo dei rimpianti a causa di un po' di leggerezza o di qualche messaggio recepito male. E' vero, il Napoli si giocava il campionato ma Napoli deve pensare di avere una dimensione importante. E questa squadra nelle ultime due stagioni ha perso qualche occasione importante: con Ancelotti non capiterà".

Ancelotti continua a dire di portare avanti il lavoro di Sarri. Poi, però, sul campo si vedono molte cose diverse.

"Senza dubbio. Sarri ha fatto un lavoro straordinario, e lo sta facendo anche al Chelsea, però anche un qualcosa di molto bello bisogna evolverlo. Poi Ancelotti è furbo: dice di cambiare poco o nulla, ma in realtà sta cambiando più di quanto dice..."