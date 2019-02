ESCLUSIVA TMW - Marino: "Hamsik bandiera azzurra che continua a sventolare"

© foto di Federico Gaetano

Pierpaolo Marino è stato il ds che al Napoli mise a segno tra gli altri il colpo Hamsik, acquistandolo dal Brescia. Oggi che è diventato ufficiale il trasferimento dello slovacco al Dalian Yifang, Marino dice: "Lascia un grande vuoto per i valori che ha saputo esprimere. I valori di un calcio antico - spiega a Tuttomercatoweb.com - Marek per Napoli è diventato una bandiera azzurra svolazzante, anche in questo calcio moderno. Tutti questi sentimenti sono comunque leniti dal fatto che non tradisce Napoli e alla fine è giusto che di fronte a questo contratto che gli è stato prospettato possa andare in Cina".

Tatticamente che vuoto lascia?

"Nel Napoli di Ancelotti tutto sommato non lascia un gran vuoto tattico. Il gran ricordo è quello di quando giocando da mezzala era capace di andare in doppia cifra".

L'immagine più bella dell'Hamsik napoletano?

"Mi vene in mente il gol che segnò contro il Milan nella nostra vittoria (3-1) che impedì ai rossoneri la qualificazione europea. Fu un coast to coast eccezionale. Quello credo sia stato il suo gol più bello nel Napoli insieme al gol alla Sampdoria, sempre nel 2007"