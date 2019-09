ESCLUSIVA TMW - Marino: "Juve un gradino sopra tutti. 4-3-1-2 possibile"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Juventus, pur con un po' di fatica, ha vinto contro il Brescia portandosi momentaneamente in testa in attesa delle partite di stasera. I bianconeri però devono ancora affinare il gioco e la tenuta. "Ma l'impressione è positiva, è stato cambiato tecnico e ci vorrà ancora un po' di tempo perchè vengano assimilate le sue idee", dice a TMW Pasquale Marino, allenatore di grande esperienza. Credo che presto si vedrà la miglior Juve: già adesso si vedono buone cose, contro l'Atletico Madrid ad esempio la partita è stata ottima. C'è il collettivo e ci sono le individualità. La Juve per me resta più avanti a tutti anche se le distanze si sono ridotte. Ma è un gradino ancora avanti a tutti".

E' una Juve che però continua a subìre gol...

"Col lavoro verrà eliminato anche questo problema. Sui calci piazzati è una questione di attenzione. Ad inizio campionato a volte le squadre hanno ancora poca lucidità e per arrivare al top serve ancora un mese"

Dybala potrà trovare più spazio nella Juve?

"E' un giocatore che non si discute e con tante competizioni c'è bisogno di campioni di questo genere".

E' una Juve che a suo parere potrà giocare con più moduli?

"Ha i giocatori per mettere in pratica qualsiasi soluzione in avanti. Ieri ha utilizzato il 4-3-1-2 e può farlo perchè comunque Ronaldo è straordinario e può scegliere lui la posizione ideale. Alla Juve possono variare i sistemi di gioco come vogliono".