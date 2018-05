ESCLUSIVA TMW - Marino: "Squadre B funzionali, la Spagna insegna"

© foto di Andrea Ninni/Image Sport

L'accelerazione sull'introduzione delle seconde squadre, voluta da Fabbricini e accordata da Gravina e Tommasi, ha trovato larghi consensi tra gli addetti ai lavori, pur non senza provocare inevitabili polemiche e dubbi. Dalla parte del "sì", c'è Pierpaolo Marino - ex dirigente tra le altre di Udinese, Napoli e Atalanta - che in esclusiva a TuttoMercatoWeb.com si è così espresso: "Sono favorevole. Le squadre B sono necessarie, oltre ché funzionali alla valorizzazione dei giovani che potranno formarsi in campionato più competitivi".

Il meccanismo, ancora da pianificare nel dettaglio, ha sollevato dei dubbi anche in Serie C.

"Le seconde squadre andranno a riempire anche quei buchi occupati da società che non riescono mantenere il budget, mentre quelle più strutturate potranno continuare a svolgere la funzione di valorizzare".

C'è il rischio che alcune squadre vengano penalizzate?

"Penso che, in questo caso, ci saranno altre forme di solidarietà per le squadre che dovvessero essere svantaggiate. Ma il meccanismo è virtuoso, va sposato in pieno. Lo dimostra la Spagna, dove funziona tutto".