ESCLUSIVA TMW - Marocchino: "Costa? Una volta non si poteva andare a sciare"

La questione Douglas Costa analizzata da un grande ex bianconero come Domenico Marocchino. Il brasiliano, con i suoi comportamenti, ha fatto infuriare la Juve. "Sono cambiati i tempi - dice a Tuttomercatoweb.com - una volta ad esempio alla Juve non si poteva andare a sciare, non si poteva avere la moto, non potevi allontanarti dalla città, dovevi avere i capelli corti. Ora i giocatori hanno più potere in campo e fuori e si prendono la licenza di fare certe cose. Un incidente può succedere, altro discorso è andar via in una situazione del genere (la juve avrebbe preferito che, dopo l'incidente, non viaggiasse per Parigi, ndr). E' una cosa difficile da digerire per la la Juve che è una società molto seria. Se non hanno preso provvedimenti è perchè avranno fatto le loro valutazioni, ne avranno parlato e avranno deciso di tenere un profilo basso anche in vista di un periodo delicato".

Però è un po' sorpreso dalla decisione di non multarlo?

"Evidentemente hanno ritenuto anche che non è così grave. Poi magari una decisione definitiva la prendono a fine stagione. C'è pure da dire che se il giocatore è utile la mano può essere più morbida".

Lei si sarebbe dunque comportato come la Juve?

"Credo di sì. Ripeto, avranno valutato anche con Allegri che sa muoversi bene avendo avuto sempre grandi giocatori".

Lei oggi si sarebbe comportato come Douglas Costa?

"Io ho paura dell'aereo e andare a Parigi in maccchina la vedo dura... (ride, ndr). Ai miei tempi ho avuto qualche intemperanza caratteriale perchè sono fatto così ma in questo caso forse sarei rimasto a casa. Una festa comunque non credo sia la fine del mondo".