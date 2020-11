ESCLUSIVA TMW - Marques (Record): "Tiago Pinto un ammaliatore. E che sorprese ai calciatori"

esclusiva Marques (Record): "Tiago Pinto un ammaliatore. E che sorprese ai calciatori"

"Farebbe di tutto per la squadra. Weigl, Vertonghen, Waldschmidt: tutti arrivati per merito suo".

Tiago Pinto nuovo dg della Roma a partire dal prossimo gennaio: è la notizia più sorprendente della giornata, con il portoghese che lascia il Benfica per approdare alla corte dei Friedkin, ansiosi di affidarsi ad un general manager in grado di aiutare la società nella crescita. Il dirigente portoghese ce lo presenta Valter Marques, giornalista di Record che segue il Benfica: "Non è semplice parlare di lui, perché è una persona molto riservata. Il tipo di persona che non parla molto con la stampa e nei momenti di gloria preferisce rimanere nel proprio angolo. Ma tutti dicono che è una persona eccellente, sempre vicina alla squadra, un amico di tutti, specialmente della squadra. E ama il Benfica, questo è certo. Lo hanno voluto in società perché durante gli incontri dell'assemblea generale faceva sempre le domande più complicate al presidente. Che ha capito quanto bene conoscesse le dinamiche del club e lo ha preso con sè. Ha iniziato come capo della divisione polisportiva del club, nel 2017 è diventato il dg".

Le sue caratteristiche migliori come dirigente?

"Ha una gran capacità di convincere i calciatori. Nessuno avrebbe creduto che Weigl, o Vertonghen, o Waldschmidt avrebbero scelto il Portogallo, ma è lui il grande artefice di queste operazioni. E' un ammaliatore, questo è il suo grande pregio. Molto di più della relazione con Jorge Mendes, che è più un amico del presidente che suo".

Come dimostra il suo legame alla squadra?

"I giocatori lo amano perché ha sempre un pensiero speciale per loro. E' solito preparare delle 'sorprese' per ognuno nei giorni delle grandi partite. Ad esempio, è capitato che lasciasse un messaggio o un disegno, che prepara con la famiglia, sull'armadietto di ognuno, nello spogliatoio. Farebbe di tutto per i suoi calciatori, è il suo pensiero fisso".