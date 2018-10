ESCLUSIVA TMW - Martín (As): "Conte un tornado. Troppo rischioso per il Real"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Antonio Conte sì, Antonio Conte no. Sono ore di riflessione per il Real Madrid, che in attesa di comunicare ufficialmente l'esonero di Julen Lopetegui sfoglia la margherita coi nomi dei suoi possibili nuovi allenatori. L'ex Juventus, in tal senso, sembrava il prescelto da parte della dirigenza merengue, ma nelle ultime ore c'è stata una brusca frenata. Preoccupa, soprattutto, il carattere forte del pugliese, come manifestato chiaramente da capitan Sergio Ramos dopo l'umiliazione nel Clásico di ieri. Per saperne di più, TuttoMercatoWeb.com ha intervistato in esclusiva il giornalista del quotidiano spagnolo As, Javier Martín Prieto.

Martín Prieto, secondo lei sarà Conte il nuovo allenatore del Real Madrid?

"Antonio Conte, almeno all'inizio, era sicuramente il favorito della dirigenza dei blancos: un allenatore libero, con esperienza e carattere. L'uomo giusto per ribaltare le dinamiche dello spogliatoio e contagiare una squadra spenta con tutta la sua energia. Una ventata d'aria fresca, insomma, che allo stesso tempo potrebbe convertirsi però in un tornado. È anche per questo che la situazione resta poco chiara. Se Conte fosse il futuro allenatore del Real, sarebbe già arrivato a Madrid. Invece, le ore passano e le preoccupazioni riguardo alla sua personalità, ma anche il suo stile di gioco, non fanno che aumentare".

D'altronde, lo scetticismo dello spogliatoio su Conte era evidente già dallo sfogo di ieri di Sergio Ramos.

"È stato un chiaro avviso, sia all'allenatore che alla dirigenza. Ramos voleva far capire a Conte che il Real Madrid è diverso da tutti gli altri club e che chiunque deve conquistarsi il rispetto. Le maniere forti poche volte funzionano, eccetto nel caso di Mourinho. L'italiano viene giudicato troppo eccentrico dal Real Madrid".

Ci conferma dunque il sorpasso di Santiago Solari?

"La pista Conte non è affatto chiusa, ma si sta raffreddando. Sarebbe forse una scommessa troppo rischiosa per il Real Madrid. La soluzione interna Solari, almeno fino alla prossima sosta per le Nazionali, è invece la più semplice. In ogni caso, l'obiettivo principale adesso sembra Roberto Martinez: il ct del Belgio ha infatti una clausola che gli permette di firmare per un club e non per un'altra rappresentativa".

Che sia Conte, Solari o Martinez, cosa dovrà fare il prossimo allenatore del Real Madrid per risollevare Benzema e compagni?

"Prima di tutto, dovrà avere tanta pazienza. Il Real Madrid sta attraversando un periodo assai negativo, soprattutto in zona gol. Solamente con affetto, serenità e fiducia il nuovo tecnico potrà tirare fuori tutto il potenziale della squadra. Non dimentichiamoci infatti che questi giocatori sono gli stessi che hanno vinto quattro Champions e una Liga negli ultimi cinque anni. Serve però un click per sbloccarli mentalmente".

Manita contro il Barcellona a parte, qual è stato secondo lei il grande errore di Lopetegui?

"Lopetegui non ha fatto errori particolari, è soltanto la vittima di una pianificazione sportiva migliorabile da parte del Real Madrid. Non ha avuto neanche tanta fortuna, tra infortuni e scarsa precisione sotto porta. Magari ha sbagliato a non dare spazio ai vari Mariano, Vinicius e Ceballos, quando veterani come Modric, Ramos, Varane, Benzema e Asensio mostravano chiaramente di non essere nel loro momento migliore. Lopetegui sarebbe potuto essere più coraggioso nelle scelte, questo assolutamente sì".